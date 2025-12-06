Третья за ночь масштабная тревога в Украине: на этот раз из-за крылатых ракет

В третий раз за ночь на 6 декабря почти по всей территории Украины объявлена воздушная тревога: на этот раз из-за крылатых ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и мониторинговые Telegram-каналы.

Около 06:30 утра 6 декабря Воздушные силы Украины объявили о вхождении в воздушное пространство Украины крылатых ракет.

Сообщается, что они держат курс на Сумскую, Черниговскую, Полтавскую и Черкасскую области.

Воздушная тревога объявлена почти по всей Украине, кроме Закарпатской области.

Это третья масштабная воздушная тревога, которая звучит с вечера 5 декабря.

Сначала россияне запустили рои дронов с севера и востока, позже ударные беспилотники также залетали со стороны оккупированных территорий на юге.

Около 01:20 по всей территории объявили ракетную опасность. Сначала россияне запустили аэробаллистические ракеты "Кинжал", следом - баллистические ракеты. Взрывы были слышны в Киеве, области, Днепре, Днепропетровской и Запорожской областях. Примерно через час противник запустил вторую волну "Кинжалов".