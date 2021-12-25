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Третья за неделю: в Греции перевернулась лодка с мигрантами, есть погибшие

Автор: Артур Родивилов

Возле греческого острова Парос в Эгейском море перевернулась лодка с мигрантами. По меньшей мере 13 человек погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Греция начала поисково-спасательную операцию к северо-западу от Пароса.

Отмечается, что 57 человек спаслись.

Полуофициальное греческое информагентство Athens News Agency сообщило, что на судне, которое оно описало как парусник, находились 80 человек.

Обстоятельства, при которых лодка опрокинулась, неизвестны.

Это третье кораблекрушение на этой неделе с участием мигрантов в греческих водах.

22 декабря у греческого острова Фолеграндос затонула лодка с несколькими десятками мигрантов. Продолжаются поиски по меньшей мере 30 пропавших без вести пассажиров.

24 декабря стало известно, что 11 человек погибли в результате крушения лодки у побережья греческого острова Антикитера.

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Греция