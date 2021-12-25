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Третя за тиждень: у Греції перекинувся човен з мігрантами, є загиблі

Автор: Артур Родивилов

Біля грецького острова Парос в Егейському морі перекинувся човен з мігрантами. Щонайменше 13 людей загинули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Греція почала пошуково-рятувальну операцію на північний захід від Пароса.

Зазначається, що 57 осіб врятувалися.

Напівофіційне грецьке інформагентство Athens News Agency повідомило, що на судні, яке воно описало як вітрильник, знаходилися 80 осіб.

Обставини, за яких човен перекинувся, невідомі.

Це третя корабельна аварія цього тижня за участю мігрантів у грецьких водах.

22 грудня біля грецького острова Фолеграндос затонув човен з кількома десятками мігрантів. Тривають пошуки щонайменше 30 зниклих безвісти пасажирів.

24 грудня стало відомо, що 11 людей загинули унаслідок аварії човна біля узбережжя Грецького острова Антикітера.

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Греція