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Третья волна кризиса и дизель по 100 грн? Эксперт назвал причину роста цен на АЗС

12:10 03.09.2026 Чт
3 мин
Бензин и дизель подорожают на 5 гривен
aimg Мария Кучерявец aimg Сергей Куюн Эксперт
Третья волна кризиса и дизель по 100 грн? Эксперт назвал причину роста цен на АЗС Фото: цены на АЗС продолжат рост (Getty Images)
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Цены на топливо в Украине снова начали расти из-за скачка мировых котировок. В ближайшие две недели дизель и бензин могут прибавить около 5 гривен за литр.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн.

Почему снова растут цены на АЗС

По его словам, рост мировых цен на нефтепродукты начался в начале текущей недели. Стоимость дизельного горючего на Лондонской бирже уже превысила максимумы апреля, которые фиксировались в начале кризиса, связанного с войной между Ираном и Израилем.

"Оптовый рынок улетел уже очень сильно, прибавил 4-4,5 гривны за последние три дня. Соответственно и розница тоже подтягивается", - отметил Куюн.

Пересечет ли цена отметку в 100 грн/л

Эксперт прогнозирует, что нынешняя ситуация на мировом рынке может прибавить к цене дизельного топлива в Украине около 5 гривен за литр. В то же время, это не означает, что цены вырастут на такую сумму за несколько дней.

"Это где-то через две недели ", - уточнил Куюн.

Средняя цена дизеля на АЗС в Украине составляет 91,31 грн/л. Таким образом, после полного переноса нынешнего удорожания котировок средняя цена может приблизиться к 96 грн/л.

При этом цены на отдельных АЗС могут составить около 98 грн/л. По словам Куюна, отметка в 100 грн за литр дизеля пока еще не базовый сценарий, однако она уже близка.

"Если будет дальше расти цена, например, другие какие-то проблемы возникнут, то в принципе не приходится исключать, что может рухнуть цена и за 100 гривен ", - сказал эксперт.

Что будет с ценами на бензин

Подобный сценарий Куюн прогнозирует и для бензина. По его оценке, из-за роста мировых котировок бензин также может прибавить около 5 грн/л.

В настоящее время средняя цена бензина А-95 в Украине составляет 80,70 грн/л.

В то же время эксперт подчеркивает, что дефицита топлива сейчас нет. На пике сезона потребления все основные виды топлива остаются в наличии.

"Главное, чтобы было топливо. С этим у нас сегодня все в порядке", - отметил Куюн.

Он также обратил внимание на риски для рынка из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру, отметив, что участники рынка готовятся к разным сценариям.

Текущая ситуация на АЗС

По состоянию на четверг, 3 сентября, популярные украинские сети автозаправочных станций предлагают следующие цены:

  • OKKO: Бензин Pulls 100 - 94,90 грн; Pulls 95 - 87,90 грн; А-95 Евро - 84,90 грн. ДТ Pulls - 97,90 грн; ДТ Евро - 94,90 грн. Газ - 44,90 грн.
  • WOG: Бензин 100 - 95,90 грн; 95 Mustang - 88,90 грн; А-95 Евро - 85,90 грн. ДТ Mustang - 98,90 грн; ДТ Евро-5 - 95,90 грн. Газ - 45,50 грн.
  • SOCAR: Бензин NANO 100 - 94,90 грн; NANO 95 - 87,90 грн; А-95 - 84,90 грн. ДТ NANO Extro - 98,90 грн; ДТ NANO - 95,90 грн. Газ - 44,90 грн.
  • "Укрнафта": Бензин 95 Energy - 82,90 грн; А-95 - 79,90 грн; А-92 - 77,90 грн. ДТ Energy - 91,90 грн; ДТ - 89,90 грн. Газ - 42,90 грн.

Третья волна кризиса и дизель по 100 грн? Эксперт назвал причину роста цен на АЗС
Фото: цены на АЗС в Украине по состоянию на 3 сентября (инфографика РБК-Украина)

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