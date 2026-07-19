Третя атака за два тижні: дрони повторно атакували нафтобазу біля Ставрополя (фото, відео)

Нагадаємо, це вже не перша атака на нафтобазу в цьому місті. У ніч на 9 липня кілька російських міст уже зазнавали атаки невідомих дронів, тоді під удар потрапила нафтобаза "Лукойл-Югнафтопродукт" у Михайлівську, а пожежа на ранок лише посилювалась.

У ніч на 13 липня нафтобаза знову зазнала атаки дронів.