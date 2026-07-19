Третья атака за две недели: дроны атаковали нефтебазу возле Ставрополя (фото, видео)

Что известно об атаке

Местные жители Михайловска публикуют кадры из нескольких точек пожара, возникших после атаки.

Беспилотники ударили по нефтебазе ООО "ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт" уже в третий раз за последние две недели.

Объект является одним из самых крупных топливных объектов на юге России.

Его используют для приема, хранения и распределения бензина и дизельного топлива.