Третья атака за две недели: дроны атаковали нефтебазу возле Ставрополя (фото, видео)

Нефтебазу в городе Михайловске Ставропольского края атаковали третий раз за последние две недели. Местные сообщают о нескольких точках пожара.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы.
Местные жители Михайловска публикуют кадры из нескольких точек пожара, возникших после атаки.
Беспилотники ударили по нефтебазе ООО "ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт" уже в третий раз за последние две недели.
Объект является одним из самых крупных топливных объектов на юге России.
Его используют для приема, хранения и распределения бензина и дизельного топлива.
Напомним, это уже не первая атака на нефтебазу в этом городе. В ночь на 9 июля несколько российских городов уже подвергались атакам неизвестных дронов, тогда под удар попала нефтебаза "Лукойл-Югнефтепродукт" в Михайловске, а пожар на утро только усиливался.
В ночь на 13 июля нефтебаза вновь подверглась атаке дронов.