Третьої світової війни через Україну не буде, - Трамп

Під час пресконференції Трамп вкотре наголосив, що вторгнення Росії в Україну сталось не за його каденції на посаді президента США.

"Я не розпочинав цієї війни. Це угода Байдена. Я прийшов, і це був повний безлад. Це могло призвести до Третьої світової війни. Цього не станеться", - запевнив він.

За словами Трампа, коли він вдруге прийшов до Білого дому, ця війна була в самому розпалі.

"Коли я йшов, про це навіть не думали. Чотири роки ніхто про це не говорив... Все це сталося через дуже погані рішення, які були ухвалені", - сказав він.

Президент США повідомив, що на війні між Росією та Україною лише минулого тижня загинуло понад 7 тисяч людей.

"Це не впливає на нашу країну. Ми не втрачаємо американців. Але вони втрачають росіян, українців, переважно солдатів. І ми вважаємо, що нам вдасться це зупинити. Я думаю, що завдяки моїм відносинам із президентом Путіним це відбудеться дуже швидко", - висловився Трамп.