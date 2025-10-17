RU

Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Третьей мировой войны из-за Украины не будет, - Трамп

Фото: Трамп заявил, что третьей мировой войны из-за Украины не произойдет (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Президент США Дональд Трамп заявил, что третьей мировой войны из-за Украины не произойдет.

Во время пресс-конференции Трамп в очередной раз подчеркнул, что вторжение России в Украину произошло не при его каденции на посту президента США.

"Я не начинал эту войну. Это соглашение Байдена. Я пришел, и это был полный беспорядок. Это могло привести к Третьей мировой войне. Этого не произойдет", - заверил он.

По словам Трампа, когда он во второй раз пришел в Белый дом, эта война была в самом разгаре.

"Когда я шел, об этом даже не думали. Четыре года никто об этом не говорил... Все это произошло из-за очень плохих решений, которые были приняты", - сказал он.

Президент США сообщил, что на войне между Россией и Украиной только на прошлой неделе погибло более 7 тысяч человек.

"Это не влияет на нашу страну. Мы не теряем американцев. Но они теряют россиян, украинцев, преимущественно солдат. И мы считаем, что нам удастся это остановить. Я думаю, что благодаря моим отношениям с президентом Путиным это произойдет очень быстро", - высказался Трамп.

 

Роль Трампа в урегулировании войны России против Украины

На той же пресс-конференции Трамп заявил, что его встреча с российским диктатором Владимиром Путиным по Украине должна состояться в течение двух недель.

Ранее он говорил, что встретится с Путиным в Будапеште, чтобы обсудить возможность прекращения "бесславной" войны между Россией и Украиной.

Трамп отметил, что ему бывает "сложно проводить встречи", потому что президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин "имеют плохие отношения".

