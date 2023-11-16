Третій випадок за останній час. Затримано чергових підлітків-вандалів, які трощили потяг

Залізничники вчергове затримали неповнолітніх вандалів. Підлітки пошкодили приміський поїзд Золочів - Харків-Пасажирський.
Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на пресслужбу "Укрзалізниці".
"Локомотивна бригада 15 листопада разом із працівниками воєнізованої охорони Укрзалізниці вчергове затримали вандалів. Цього разу підлітки 2007- 2010 років народження пошкодили приміський поїзд Золочів - Харків-Пасажирський", - пише пресслужба.
Під час руху вандали вибили скло в автоматичних дверях вагону.
Їх було затримано й передано до правоохоронних органів. Наразі встановлюється сума збитків.
Це вже схожий випадок за останні три тижні:
По всім трьом випадкам з малолітніми підозрюваними у вчиненні кримінальних правопорушень працюють слідчі поліції. Невдовзі справи будуть спрямовані до суду. Збитки Укрзалізниці оцінюються у сотні тисяч гривень", - пише пресслужба.
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