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Третій випадок за останній час. Затримано чергових підлітків-вандалів, які трощили потяг

Фото: Затримано чергових підлітків-вандалів, які трощили потяг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Залізничники вчергове затримали неповнолітніх вандалів. Підлітки пошкодили приміський поїзд Золочів - Харків-Пасажирський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на пресслужбу "Укрзалізниці".

"Локомотивна бригада 15 листопада разом із працівниками воєнізованої охорони Укрзалізниці вчергове затримали вандалів. Цього разу підлітки 2007- 2010 років народження пошкодили приміський поїзд Золочів - Харків-Пасажирський", - пише пресслужба. 

Під час руху вандали вибили скло в автоматичних дверях вагону. 

Їх було затримано й передано до правоохоронних органів. Наразі встановлюється сума збитків. 

Не перший випадок 

Це вже схожий випадок за останні три тижні: 

По всім трьом випадкам з малолітніми підозрюваними у вчиненні кримінальних правопорушень працюють слідчі поліції. Невдовзі справи будуть спрямовані до суду.  Збитки Укрзалізниці оцінюються у сотні тисяч гривень", - пише пресслужба. 

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Укрзалізниця