Третий случай за последнее время. Задержаны очередные подростки-вандалы, которые крушили поезд

"Локомотивная бригада 15 ноября вместе с работниками военизированной охраны Укрзализныци в очередной раз задержали вандалов. На этот раз подростки 2007-2010 годов рождения повредили пригородный поезд Золочев - Харьков-Пассажирский", - пишет пресс-служба.

Во время движения вандалы выбили стекло в автоматических дверях вагона.

Они были задержаны и переданы в правоохранительные органы. Сейчас устанавливается сумма ущерба.

Не первый случай

Это уже похожий случай за последние три недели:

28 октября подростки повредили пригородный поезд Яготин - Киев. Позже выяснилось что это ученики 8 класса лицея в Бориспольском районе;

10 ноября были задержаны несовершеннолетние вандалы, которые повредили один из вагонов поезда Конотоп - Хутор-Михайловский. Тогда же дети выломали около 10 сидений.

По всем трем случаям с малолетними подозреваемыми в совершении уголовных преступлений работают следователи полиции. Вскоре дела будут направлены в суд. Убытки Укрзализныци оцениваются в сотни тысяч гривен", - пишет пресс-служба.