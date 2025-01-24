У Третій штурмовій розповіли про цілі росіян у Харківській області

Росіяни продовжують штурми у Харківській області. Окупанти хочуть отримати контроль над Боровою, прорватись до Осколу та створити плацдарм для подальшого наступу в напрямку Харкова.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступника командира 3-ї окремої штурмової бригади Максима Жоріна.
"Зараз пріоритетний напрямок для ворога у Харківській області - прорив до річки Оскіл через Борову. Саме тут, на ділянці основного удару 20-ї армії РФ, знаходяться підрозділи нашої Третьої штурмової", - розповів Жорін.
За його словами, ціль противника - отримати контроль над населеним пунктом Борова, прорватись до Осколу, створити плацдарм для подальшого наступу в напрямку Харкова.
Ворог використовує шалену кількість сил та засобів - особливо FPV-дрони та скиди - за рахунок того, що 20-ту армію РФ підсилили декількома безпілотними полками. Вони мають задачу забезпечити просування російської піхоти на цьому напрямку.
"Треба розуміти, що противник дуже активно масштабує безпілотні підрозділи. Наш підрозділ вперше стикнувся аж з такою концентрацією безпілотних підрозділів, що добре працюють і на оптоволокні, і зі скидами, і мають FPV та "Мавіки" для скидів просто в необмеженій кількості", - зазначив Жорін.
Він розповів, що росіяни намагаються вражати будь-який обʼєкт, який потрапляє в поле зору, а також роблять засідки на логістиці.
"Звісно, ми шукаємо способи боротьби та маємо певні успіхи - проте ситуація на напрямку зараз досить складна", - додав заступник командира бригади.
За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби на Харківському напрямку відбулося одне бойове зіткнення з російськими загарбниками в районі Липців.
Сили оборони відбивали штурмові дії неподалік Дворічної, Загризового та Петропавлівки на Куп’янському напрямку, де за добу відбулося дев’ять атак окупантів.
Нещодавно росіяни спробували штурмувати позиції Сил оборони скориставшись поганою погодою, щоб розширити свій плацдарм на лівому березі річки Оскіл, але атака була успішно відбита.
А на початку грудня в районі села Новомлинськ, Куп'янського району, росіяни спробували захопити та утримати плацдарм на правому березі річки Оскіл.
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