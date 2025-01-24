У Третій штурмовій розповіли про цілі росіян у Харківській області

"Зараз пріоритетний напрямок для ворога у Харківській області - прорив до річки Оскіл через Борову. Саме тут, на ділянці основного удару 20-ї армії РФ, знаходяться підрозділи нашої Третьої штурмової", - розповів Жорін.

За його словами, ціль противника - отримати контроль над населеним пунктом Борова, прорватись до Осколу, створити плацдарм для подальшого наступу в напрямку Харкова.

Ворог використовує шалену кількість сил та засобів - особливо FPV-дрони та скиди - за рахунок того, що 20-ту армію РФ підсилили декількома безпілотними полками. Вони мають задачу забезпечити просування російської піхоти на цьому напрямку.

"Треба розуміти, що противник дуже активно масштабує безпілотні підрозділи. Наш підрозділ вперше стикнувся аж з такою концентрацією безпілотних підрозділів, що добре працюють і на оптоволокні, і зі скидами, і мають FPV та "Мавіки" для скидів просто в необмеженій кількості", - зазначив Жорін.

Він розповів, що росіяни намагаються вражати будь-який обʼєкт, який потрапляє в поле зору, а також роблять засідки на логістиці.

"Звісно, ми шукаємо способи боротьби та маємо певні успіхи - проте ситуація на напрямку зараз досить складна", - додав заступник командира бригади.