В Третьей штурмовой рассказали о целях россиян в Харьковской области

"Сейчас приоритетное направление для врага в Харьковской области - прорыв к реке Оскол через Боровую. Именно здесь, на участке основного удара 20-й армии РФ, находятся подразделения нашей Третьей штурмовой", - рассказал Жорин.

По его словам, цель противника - получить контроль над населенным пунктом Боровая, прорваться к Осколу, создать плацдарм для дальнейшего наступления в направлении Харькова.

Враг использует огромное количество сил и средств - особенно FPV-дроны и сбросы - за счет того, что 20-ю армию РФ усилили несколькими беспилотными полками. Они имеют задачу обеспечить продвижение российской пехоты на этом направлении.

"Надо понимать, что противник очень активно масштабирует беспилотные подразделения. Наше подразделение впервые столкнулось аж с такой концентрацией беспилотных подразделений, которые хорошо работают и на оптоволокне, и со сбросами, и имеют FPV и "Мавики" для сбросов просто в неограниченном количестве", - отметил Жорин.

Он рассказал, что россияне пытаются поражать любой объект, который попадает в поле зрения, а также делают засады на логистике.

"Конечно, мы ищем способы борьбы и имеем определенные успехи - однако ситуация на направлении сейчас достаточно сложная", - добавил заместитель командира бригады.