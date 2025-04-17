В Третій штурмовій розповіли про тактику, завдяки якій звільнили село Надія

Третя штурмова бригада звільнила село Надія Луганської області 23 березня. Військові розповіли про тактику, яка допомогла в цьому.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Третю штурмову бригаду.
"Позиції окупантів рясно засипаємо з РСЗВ і криємо танковим вогнем. За ними - М113 везуть піхоту Третьої штурмової на штурм Надії, яка була ще під контролем противника", - кажуть в бригаді.
Потім бійці десантуються й відкривають стрілецький вогонь. Сае таким чином вони прострілювали собі шлях до звільнення селища.
Наприкінці березня Третя штурмова бригада звільнила від окупантів село Надія Сватівського району.
Загальний обсяг звільнених від ворога територій становив три квадратні кілометри. Під час боїв за Надію окупанти втратили два механізовані полки.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.