В Третьей штурмовой рассказали о тактике, благодаря которой освободили село Надия

"Позиции оккупантов обильно засыпаем из РСЗО и кроем танковым огнем. За ними - М113 везут пехоту Третьей штурмовой на штурм Надии, которая была еще под контролем противника", - говорят в бригаде.

Затем бойцы десантируются и открывают стрелковый огонь. Именно таким образом они простреливали себе путь к освобождению поселка.