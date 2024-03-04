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Малореально. У Третій штурмовій вказали, де можна було б задіяти західні війська в Україні

Фото: у Третій штурмовій вказали, де можна було б задіяти західні війська в Україні (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Ідея щодо відправки західних військ в Україну є хорошою, але малореальною. При цьому найкращий варіант для залучення іноземного контингенту зараз - взяття під контроль білоруського кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступника командира Третьої окремої штурмової бригади Максима Жоріна.

"Все частіше зʼявляються заяви західних політиків з приводу можливостей розміщення іноземних військ в Україні. На сьогоднішній день вважаю цю ідею хорошою, але, на жаль, малореальною", - написав Жорін.

Також він розповів, наскільки доцільно відправляти західні війська в Україну..

"Звісно, безпосередню участь в боях вони (іноземні війська - ред.) точно брати не будуть. Проте певні задачі виконувати можуть - хоча б здійснювати інструкторську діяльність та якісь допоміжні роботи", - зазначив заступник командира бригади.

За його словами, найкращий варіант для залучення іноземного контингенту зараз - взяття під контроль білоруського кордону.

"Ми б так звільнили частину своїх сил для найактивніших ділянок фронту", - додав Жорін.

Заява Макрона про відправку військ НАТО в Україну

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що НАТО може ввести війська для допомоги Україні. Головна проблема, за його словами, полягає в тому, що наразі відсутній консенсус щодо цього питання.

Низка країн НАТО вже виступили проти цієї ідеї, зокрема, Німеччина, Чехія, Болгарія, Іспанія та Італії.

При цьому, є країни, які готові розглянути таку можливість, наприклад, Литва та Латвія та Естонія.

Канада, яка теж є членом НАТО, заявила, що готова відправити військових в Україну, але лише для навчання українських захисників на території далеко від фронту.

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