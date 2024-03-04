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Малореально. В Третьей штурмовой указали, где можно было бы задействовать западные войска в Украине

Фото: в Третьей штурмовой указали, где можно было бы задействовать западные войска в Украине (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Идея по отправке западных войск в Украину хорошая, но малореальная. При этом лучший вариант для привлечения иностранного контингента сейчас - взятие под контроль белорусской границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram заместителя командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максима Жорина.

"Все чаще появляются заявления западных политиков о возможностях размещения иностранных войск в Украине. На сегодняшний день считаю эту идею хорошей, но, к сожалению, малореальной", - написал Жорин.

Также он рассказал, насколько целесообразно отправлять западные войска в Украину.

"Конечно, непосредственное участие в боях они (иностранные войска - ред.) точно брать не будут. Однако определенные задачи выполнять могут - хотя бы осуществлять инструкторскую деятельность и какие-то вспомогательные работы", - отметил заместитель командира бригады.

По его словам, лучший вариант для привлечения иностранного контингента сейчас - взятие под контроль белорусской границы.

"Мы бы так уволили часть своих сил для самых активных участков фронта", - добавил Жорин.

Заявление Макрона об отправке войск НАТО в Украину

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что НАТО может ввести войска для помощи Украине. Главная проблема, по его словам, состоит в том, что в настоящее время отсутствует консенсус по этому вопросу.

Ряд стран НАТО уже выступили против этой идеи, в частности, Германия, Чехия, Болгария, Испания и Италии.

При этом есть страны, которые готовы рассмотреть такую возможность, например, Литва и Латвия и Эстония.

Канада, которая тоже является членом НАТО, заявила, что готова отправить военных в Украину, но только для обучения украинских защитников на территории вдали от фронта.

 

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