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У Третій штурмовій показали наступ бійців у Харківській області (відео)

Ілюстративне фото: Третя штурмова наступала в Харківcькій області (facebook/ab3 army)
Автор: Іван Носальський

Бійці Третьої штурмової бригади продовжують наступальні дії на Харківщині. З'явилося відповідне відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал бригади.

Третя штурмова оприлюднила відео, на якому присутні штурмові дії бійців у Харківській області. Вони приїхали на позиції, поблизу яких були окупанти, розпочався ближній бій.

"У безперервній стрільбі бійці поклали особовий склад ворога, під ворожі розриви евакуювали поранених", - розповіли у бригаді.

Що передувало

Нагадаємо, 22 серпня стало відомо, що Третя штурмова провела контрнаступні дії у Харківській області. Внаслідок цього вдалося просунутися вглиб лінії фронту майже на 2 квадратні кілометри.

Зокрема, було встановлено контроль над батальйонним районом оборони окупантів, взводними, ротними опорними пунктами.

Українські захисники змогли прорватися, незважаючи на те, що росіяни мали перевагу в солдатах і техніці, співвідношення сил на полі бою було 2,5 до 1 на користь ворога.

Як розповів командир Третьої штурмової Андрій Білецький, таким чином вдалося відвести увагу окупантів із напрямку Макіївки.

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