У Третій штурмовій показали наступ бійців у Харківській області (відео)

Третя штурмова оприлюднила відео, на якому присутні штурмові дії бійців у Харківській області. Вони приїхали на позиції, поблизу яких були окупанти, розпочався ближній бій.

"У безперервній стрільбі бійці поклали особовий склад ворога, під ворожі розриви евакуювали поранених", - розповіли у бригаді.