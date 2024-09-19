В Третьей штурмовой показали наступление бойцов в Харьковской области (видео)

Что предшествовало

Напомним, 22 августа стало известно, что Третья штурмовая провела контрнаступательные действия в Харьковской области. В результате этого удалось продвинуться вглубь линии фронта почти на 2 квадратных километра.

В частности, был установлен контроль над батальонным районом обороны оккупантов, взводными, ротными опорными пунктами.

Украинские защитники смогли прорваться, несмотря на то, что у россиян было превосходство в числе солдат и техники, соотношение сил на поле боя было 2,5 к 1 в пользу врага.

Как рассказал командир Третьей штурмовой Андрей Билецкий, таким образом удалось отвести внимание оккупантов с направления Макеевки.

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