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В Третьей штурмовой показали наступление бойцов в Харьковской области (видео)

Иллюстративное фото: Третья штурмовая наступала в Харьковской области (facebook/ab3 army)
Автор: Иван Носальский

Бойцы Третьей штурмовой бригады продолжают наступательные действия на Харьковской области. Появилось соответствующее видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал бригады.

Третья штурмовая обнародовала видео, на котором присутствуют штурмовые действия бойцов в Харьковской области. Они приехали на позиции, вблизи которых находились оккупанты, начался ближний бой. 

 

"В непрерывной стрельбе бойцы положили личный состав врага, под вражеские разрывы эвакуировали раненых", - рассказали в бригаде. 

Что предшествовало

Напомним, 22 августа стало известно, что Третья штурмовая провела контрнаступательные действия в Харьковской области. В результате этого удалось продвинуться вглубь линии фронта почти на 2 квадратных километра.

В частности, был установлен контроль над батальонным районом обороны оккупантов, взводными, ротными опорными пунктами.

Украинские защитники смогли прорваться, несмотря на то, что у россиян было превосходство в числе солдат и техники, соотношение сил на поле боя было 2,5 к 1 в пользу врага.

Как рассказал командир Третьей штурмовой Андрей Билецкий, таким образом удалось отвести внимание оккупантов с направления Макеевки.

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