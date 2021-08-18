Третий немецкий самолет эвакуировал из Кабула в Ташкент 139 человек. Два предыдущих рейса эвакуировали еще около 130 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы МИД ФРГ Хайко Мааса.

По словам министра, людей вывозят вначале в Ташкент, а затем, уже гражданскими самолетами авиакомпании Lufthansa, эвакуированных граждан перевозят в ФРГ.

Сегодня ночью, отметил Маас, планируется эвакуировать еще 180 человек.

Ранее во вторник экипажу второго немецкого транспортного самолета бундесвера A400M удалось вывезти из Кабула около 120 человек. Первый борт смог вывезти в хаосе кабульского аэропорта только семерых человек.

США и их союзники, в том числе ФРГ, вывозят из Афганистана своих граждан и афганцев, которым угрожает опасность, после того, как власть в стране захватили представители террористического движения "Талибан".