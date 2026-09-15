Що відомо про наступальну операцію "Вівальді"

Українські військові у режимі інформаційної тиші ліквідували осередки інфільтрації противника та зачистили 75 квадратних кілометрів території. Ще 10 квадратних кілометрів деокуповано.

Українські підрозділи звільнили Середнє і зачистили від інфільтрації:

Новоселівку

Олександрівку

Ярову

околиці Корового Яру.

Наступ завдав нищівного удару по боєздатності 20-ї та 25-ї армій Росії. Втрати противника на цьому етапі становлять:

близько 1500 солдатів

понад 12 тисяч безпілотників

сотні одиниць бронетехніки, артилерійських систем та автомобільної техніки.

Ворог змінив логістику

Через удари корпусу російські війська перенесли постачання паливно-мастильних матеріалів за межі України - у Воронезьку область. Там був згорнутий трубопровід і винесені склади.

Одночасно підрозділи безпілотних систем перерізали логістичні маршрути противника.

"Це лише перший сезон"

Бригадний генерал Андрій Білецький заявив, що остаточна мета операції не обмежується виходом до річки Чорний Жеребець.

"У відкритих джерелах зараз багато інформації про те, що остаточна мета наших наступальних дій - вийти до берегів річки Чорний Жеребець. Але наша операція називається "Вівальді". А у Вівальді, як відомо, чотири сезони. І це - лише перший із них. Тому стежте за нашими офіційними повідомленнями і не поспішайте зі спойлерами. Добрі новини будуть", - сказав Білецький.

Тим часом канцлер Німеччини Фрідріх Мерц попередив про вирішальні тижні та місяці для захисту миру в Європі.