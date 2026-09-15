Третий корпус начал наступление на севере Донбасса: уже есть первые успехи

Третий армейский корпус начал наступательную операцию "Вивальди" на севере Донецкой области и уже зачистил несколько населенных пунктов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командира Третьего армейского корпуса бригадного генерала Андрея Билецкого.
Украинские военные в режиме информационной тишины ликвидировали очаги инфильтрации противника и зачистили 75 квадратных километров территории. Еще 10 квадратных километров деоккупировано.
Украинские подразделения освободили Среднее и зачистили от инфильтрации:
Наступление нанесло сокрушительный удар по боеспособности 20-й и 25-й армий России. Утраты противника на этом этапе составляют:
Из-за ударов корпуса российские войска перенесли поставки горюче-смазочных материалов за пределы Украины - в Воронежскую область. Там был свернут трубопровод и вынесенные склады.
Одновременно подразделения беспилотных систем перерезали логистические маршруты противника.
Бригадный генерал Андрей Билецкий заявил, что окончательная цель операции не ограничивается выходом к реке Черный Жеребец.
"В открытых источниках сейчас много информации о том, что окончательная цель наших наступательных действий - выйти к берегам реки Черный Жеребец. Но наша операция называется "Вивальди". А у Вивальди, как известно, четыре сезона. И это - только первый из них. Поэтому следите за нашими официальными сообщениями и не спешите со спойлерами. Хорошие новости будут", - сказал Билецкий.
Тем временем канцлер Германии Фридрих Мерц предупредил о решающих неделях и месяцах для защиты мира в Европе.
Об этом он заявил на Европейском арктическом саммите в Рованиеми. Политик подчеркнул, что Германия должна оставаться непоколебимой в поддержке Украины, пока война не закончится.
Ранее РБК-Украина сообщало, что аналитики Института изучения войны зафиксировали перехват инициативы украинскими войсками на фронте в 2026 году.
По их данным, ВСУ почти свели на нет территориальные достижения России и провели контрнаступления на Купянском, Александровском и Лиманском направлениях.