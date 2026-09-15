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Третий корпус начал наступление на севере Донбасса: уже есть первые успехи

10:23 15.09.2026 Вт
2 мин
Это лишь первый этап более масштабного плана, который будет проходить в "четыре сезона"
aimg Елена Чупровская
Фото: у Сил обороны уже первые успехи в результате операции (Getty Images)

Третий армейский корпус начал наступательную операцию "Вивальди" на севере Донецкой области и уже зачистил несколько населенных пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командира Третьего армейского корпуса бригадного генерала Андрея Билецкого.

Что известно о наступательной операции "Вивальди"

Украинские военные в режиме информационной тишины ликвидировали очаги инфильтрации противника и зачистили 75 квадратных километров территории. Еще 10 квадратных километров деоккупировано.

Украинские подразделения освободили Среднее и зачистили от инфильтрации:

  • Новоселовку
  • Александровку
  • Яровую
  • окрестности Корового Яра.

Наступление нанесло сокрушительный удар по боеспособности 20-й и 25-й армий России. Утраты противника на этом этапе составляют:

  • около 1500 солдат
  • более 12 тысяч беспилотников
  • сотни единиц бронетехники, артиллерийских систем и автотехники.

Враг изменил логистику

Из-за ударов корпуса российские войска перенесли поставки горюче-смазочных материалов за пределы Украины - в Воронежскую область. Там был свернут трубопровод и вынесенные склады.

Одновременно подразделения беспилотных систем перерезали логистические маршруты противника.

"Это только первый сезон"

Бригадный генерал Андрей Билецкий заявил, что окончательная цель операции не ограничивается выходом к реке Черный Жеребец.

"В открытых источниках сейчас много информации о том, что окончательная цель наших наступательных действий - выйти к берегам реки Черный Жеребец. Но наша операция называется "Вивальди". А у Вивальди, как известно, четыре сезона. И это - только первый из них. Поэтому следите за нашими официальными сообщениями и не спешите со спойлерами. Хорошие новости будут", - сказал Билецкий.

Тем временем канцлер Германии Фридрих Мерц предупредил о решающих неделях и месяцах для защиты мира в Европе.

Об этом он заявил на Европейском арктическом саммите в Рованиеми. Политик подчеркнул, что Германия должна оставаться непоколебимой в поддержке Украины, пока война не закончится.

Ранее РБК-Украина сообщало, что аналитики Института изучения войны зафиксировали перехват инициативы украинскими войсками на фронте в 2026 году.

По их данным, ВСУ почти свели на нет территориальные достижения России и провели контрнаступления на Купянском, Александровском и Лиманском направлениях.

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