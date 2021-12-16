UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Третий день роста. НБУ снова повысил курс евро

Автор: Сергей Новиков

Национальный банк Украины (НБУ) на 17 декабря 2021 года поднял официальный курс евро до 30,84 гривен за евро. Это на 22 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 17 декабря установлен на таком уровне: 30,8435 гривен за евро (+0,2249 грн). При этом курс евро на 16 декабря составляет 30,6186 гривен за евро.

Фото: курсы валют на 17 декабря

Таким образом, курс евро растет третий день подряд после заметного снижения на прошлой неделе.

Фото: динамика курса евро

Межбанк

Сегодня на межбанке торги начались с повышения курса евро в продаже на 11 копеек - до 30,71 гривен. В течение дня рост продолжился и на закрытии сессии европейская валюта торговалась возле отметки 30,80 гривен.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк УкраиныКурс евро