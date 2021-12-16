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Третій день зростання. НБУ знову підвищив курс євро

Автор: Сергей Новиков

Національний банк України (НБУ) на 17 грудня 2021 року підняв офіційний курс євро до 30,84 гривень за євро. Це на 22 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 17 грудня встановлено на такому рівні: 30,8435 гривень за євро (+0,2249 грн). При цьому курс євро на 16 грудня становить 30,6186 гривень за євро.

Фото: курси валют на 17 грудня

Таким чином, курс євро зростає третій день поспіль після помітного зниження минулого тижня.

Фото: динаміка курсу євро

Міжбанк

Сьогодні на міжбанку торги почалися з підвищення курсу євро у продажу на 11 копійок - до 30,71 гривень. Протягом дня зростання продовжилося і на закритті сесії європейська валюта торгувалася біля позначки 30,80 гривень.

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