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Третій день поспіль. У Львові знову замінували школи

Фото: у Львові знову замінували школи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

У Львові третій день поспіль повідомляють про масове замінування шкіл. Правоохоронці перевіряють інформацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook очільника "Варта 1" Ігоря Зінкевича.

За даними ЗМІ, інформація нібито про мінування надійшла о 10:10. Відомо, що є серія анонімних повідомлень про вибухівку у закладах освіти.

"Є серія анонімних замінувань у Львові по учбових закладах, наразі правоохоронці перевіряють інформацію по цій інформації", - цитує видання .

Наразі всі повідомлення про замінування шкіл перевіряють відповідні служби.

Нагадаємо, 8 листопада у Львові невідомі також повідомили про мінування низки шкіл. Відомо, що повідомлення надійшло на електронну пошту російською мовою. Буквально на наступний день, 9 листопада, прийшло аналогічне повідомлення.

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