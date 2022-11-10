Третий день подряд. Во Львове снова заминировали школы

Во Львове третий день подряд сообщают о массовом заминировании школ. Правоохранители проверяют информацию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook руководителя "Варта 1" Игоря Зинкевича.
По данным СМИ, информация якобы о минировании поступила в 10:10. Известно, что есть серия анонимных сообщений о взрывчатке в учебных заведениях.
"Есть серия анонимных заминирований во Львове по учебным заведениям, в настоящее время правоохранители проверяют информацию по этой информации", - цитирует издание главы "Варта 1" Игоря Зинкевича.
Все сообщения о заминировании школ проверяют соответствующие службы.
Напомним, 8 ноября во Львове неизвестные также сообщили о минировании ряда школ. Известно, что сообщение поступило на электронную почту на русском языке. Буквально на следующий день, 9 ноября, поступило аналогичное сообщение.
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