Третий день подряд. В Мариуполе снова заметили движение колонны РФ с десятками техники

В субботу, 3 сентября, во временно оккупированном Мариуполе снова зафиксировали движение российской техники. На этот раз - колонну в составе 80 единиц техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.
"Фиксируем движение техники. 9:09 по пр. Металлургов в сторону центра очередная большая колонна разнообразной техники: грузовики, танки, гаубицы и топливозаправщики. Всего 80 единиц", - рассказал он.
Как сообщалось, буквально 2 сентября, российские войска перебрасывали технику через оккупированный Мариуполь на Запорожское направление.
Напомним, Россия перебрасывает колонны техники из Крыма в захваченную Херсонскую область. Чтобы помешать этому, Вооруженные силы Украины бьют по Антоновскому мосту.
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