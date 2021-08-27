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Третий день на Паралимпиаде принес Украине уже четыре медали

Автор: Тиберий Юрик

На Паралимпиаде-2020 в Токио Украина завоевала еще две медали. Егор Дементьев выиграл "бронзовую" медаль в индивидуальной гонке преследования (4000 м) на велотреке, а Юлия Иваницкая стала бронзовым призером в дзюдо.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter Игр.

Сообщается, что в бронзовом финале четырехкратный олимпийский чемпион Егор Дементьев победил представителя Франции Кевина ле Кунффа. Он показал результат 4:22.746, а французский спортсмен 4:27.997.

Дзюдоистка Юлия Иваницкая стала бронзовым призером в весе до 48 кг. В поединке за третье место она оказалась сильнее японской спортсменки Сицука Хангаи.

На Паралимпиаде в Токио украинские спортсмены завоевали уже 13 медалей, из них 1 золотая, 7 серебряных и 3 бронзовые.

Напомним, что сегодня, 27 августа, медали принесли Украине Юлия Павленко (прыжки в длину) и Владислав Белый (метание копья).

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Олимпиада