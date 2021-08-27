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Третій день на Паралімпіаді приніс Україні вже чотири медалі

Автор: Тіберій Юрик

На Паралімпіаді-2020 в Токіо Україна завоювала ще дві медалі. Єгор Дементьєв виграв "бронзову" медаль в індивідуальній гонці переслідування (4000 м) на велотреку, а Юлія Іваницька стала бронзовим призером у дзюдо.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter Ігор.

Повідомляється, що в бронзовому фіналі чотириразовий олімпійський чемпіон Єгор Дементьєв переміг представника Франції Кевіна ле Кунффа. Він показав результат 4: 22.746, а французький спортсмен 4: 27.997.

Дзюдоїстка Юлія Іваницька стала бронзовим призером у вазі до 48 кг. У поєдинку за третє місце вона виявилася сильнішою японської спортсменки Сіцука Хангаї.

На Паралімпіаді в Токіо українські спортсмени завоювали вже 13 медалей, з них 1 золота, 7 срібних і 3 бронзові.

Нагадаємо, що сьогодні, 27 серпня, медалі принесли Україні Юлія Павленко (стрибки в довжину) і Владислав Білий (метання списа).

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Олімпіада