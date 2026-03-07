UA

Війна в Україні

Третій атомний: США готують новий авіаносець для відправки у бік Ірану

11:59 07.03.2026 Сб
2 хв
Скільки літаків на борту несе ядерний корабель?
aimg Костянтин Широкун
Фото: США готують новий авіаносець для відправки у бік Ірану (wikimedia.org)

Сполучені Штати планують відправити до берегів Ірану третю авіаносну групу на чолі з атомним авіаносцем "Джордж Буш", який наразі перебуває біля берегів США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter журналіста Fox News Лукаса Томлінсона.

Читайте також: Гордість флоту Ірану: США потопили перший у світі авіаносець дронів

"Третя авіаносна ударна група готується перетнути Атлантичний океан, щоб приєднатися до можливих бойових дій проти Ірану", - заявив Томлінсон.

За його словами, йдеться про атомний авіаносець "Джордж Буш", який завершив підготовку поблизу мису Гаттерас на узбережжі Північної Кароліни та наразі очікує наказу вирушити в перехід.

За попереднім планом, авіаносна група має пройти до східної частини Середземного моря й розгорнутися в районі, де раніше перебував авіаносець "Джеральд Форд". Останній 5 березня пройшов Суецький канал і тепер перебуває у Червоному морі.

Кореспондент Fox News зазначив, що десятки винищувачів на борту авіаносця разом із ракетними есмінцями його ескорту можуть бути задіяні для ураження потенційних цілей у Ємені – у разі появи ознак атак єменських хуситів на Ізраїль або міжнародні морські перевезення.

Крім того, в районі американо-ізраїльської операції проти Ірану вже діє ще одна авіаносна ударна група на чолі з авіаносцем "Авраам Лінкольн".

Що відомо про авіаносець "Джордж Буш"

Авіаносець "Джордж Буш" – це американський атомний авіаносець класу "Німіц", десятий і останній корабель цього класу.

Корабель названий на честь 41-го президента США Джорджа Буша-старшого. Був закладений 6 вересня 2003 року, спущений на воду 9 жовтня 2006 року, та включений до складу флоту 10 січня 2009 року.

Екіпаж корабля становить 3200 чоловік, та 2480 чоловік з авіакрила. Авіаносець може нести до 90 літаків та вертольотів. Максимальна швидкість – до 56 км/год.

Флот США у операції проти Ірану

Нагадаємо, 4 березня глава Пентагону Піт Хегсет заявив про те, що американський підводний човен знищив іранський корабель, що перебував біля берегів Шрі-Ланки. За словами міністра оборони США, це перше знищення корабля за допомогою торпеди з часів Другої світової.

Також ми писали, що американська армія знищила іранський корабель Shahid Bahman Bagheri. Це перший у світі авіаносець безпілотників.

