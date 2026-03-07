Третій атомний: США готують новий авіаносець для відправки у бік Ірану

"Третя авіаносна ударна група готується перетнути Атлантичний океан, щоб приєднатися до можливих бойових дій проти Ірану", - заявив Томлінсон.

За його словами, йдеться про атомний авіаносець "Джордж Буш", який завершив підготовку поблизу мису Гаттерас на узбережжі Північної Кароліни та наразі очікує наказу вирушити в перехід.

За попереднім планом, авіаносна група має пройти до східної частини Середземного моря й розгорнутися в районі, де раніше перебував авіаносець "Джеральд Форд". Останній 5 березня пройшов Суецький канал і тепер перебуває у Червоному морі.

Кореспондент Fox News зазначив, що десятки винищувачів на борту авіаносця разом із ракетними есмінцями його ескорту можуть бути задіяні для ураження потенційних цілей у Ємені – у разі появи ознак атак єменських хуситів на Ізраїль або міжнародні морські перевезення.

Крім того, в районі американо-ізраїльської операції проти Ірану вже діє ще одна авіаносна ударна група на чолі з авіаносцем "Авраам Лінкольн".

Що відомо про авіаносець "Джордж Буш"

Авіаносець "Джордж Буш" – це американський атомний авіаносець класу "Німіц", десятий і останній корабель цього класу.

Корабель названий на честь 41-го президента США Джорджа Буша-старшого. Був закладений 6 вересня 2003 року, спущений на воду 9 жовтня 2006 року, та включений до складу флоту 10 січня 2009 року.

Екіпаж корабля становить 3200 чоловік, та 2480 чоловік з авіакрила. Авіаносець може нести до 90 літаків та вертольотів. Максимальна швидкість – до 56 км/год.