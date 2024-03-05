Третій за 48 годин. У Польщі продовжують знаходити невідомі предмети, що впали

У Польщі продовжують виявляти невідомі предмети, що впали. Там зафіксовано вже третю подібну знахідку за останні 48 годин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.
RMF24, 4 березня невідомий предмет
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Як повідомлчяло РБК-Україна, 4 березня невідомий предмет впав у поле недалеко від польського міста Мілаково (Острудзький повіт Вармінсько-Мазурського воєводства). Місто знаходиться трохи більше, ніж у 100 км від російського Калінінграда.
Кервік - село в Польщі, розташоване у гміні Свентайно Щиценського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства.
Варкалкі (пол. Warkałki) - село в Польщі, у гміні Мілаково Острудського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства.
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