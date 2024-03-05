Третій за 48 годин. У Польщі продовжують знаходити невідомі предмети, що впали

RMF24, 4 березня невідомий предмет

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Третій випадок

Як повідомлчяло РБК-Україна, 4 березня невідомий предмет впав у поле недалеко від польського міста Мілаково (Острудзький повіт Вармінсько-Мазурського воєводства). Місто знаходиться трохи більше, ніж у 100 км від російського Калінінграда.

У Польщі впали три невідомі предмети за останні 48 годин (google.com)

Кервік - село в Польщі, розташоване у гміні Свентайно Щиценського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства.

Варкалкі (пол. Warkałki) - село в Польщі, у гміні Мілаково Острудського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства.