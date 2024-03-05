Третий за 48 часов. В Польше продолжают находить упавшие неизвестные предметы

Как пишет издание, вероятно, это был обломок упавшего вблизи города Кервик Варминско-Мазурского воеводства воздушного шара.

"Это уже третий подобный случай за последние 48 часов", - констатирует издание.

Как добавляет RMF24, 4 марта неизвестный предмет упал в поле и возле села Варкалки вблизи Милаково (Варминско-Мазурское воеводство). Его передадут армии. Вероятно, это воздушный шар.

"В полицию сообщил житель села о том, что возле его дома упал предмет. Мы объясним, что это за предмет и откуда он взялся", – сказал Рафал Яцковский из пресс-группы Варминско-Мазурской полиции.

По данным издания, все указывает на то, что это во втором случае это был воздушный шар.

Третий случай

Как сообщало РБК-Украина, 4 марта неизвестный предмет упал в поле недалеко от польского города Милаково (Острудзкий уезд Варминско-Мазурского воеводства). Город находится в чуть больше, чем в 100 км от российского Калининграда.

В Польше упали три неизвестные предметы за последние 48 часов (google.com)

Кервик - село в Польше, расположенное в гмине Свентайно Щиценского повета Варминско-Мазурского воеводства.

Варкалки (пол. Warkałki) - село в Польше, в гмине Милаково Острудского уезда Варминско-Мазурского воеводства.