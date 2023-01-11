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Третина територій забруднена. В МВС пояснили, скільки коштуватиме розмінування України

Фото: Євгеній Єнін, преший заступник міністр МВС (mvs.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Майже третина території України внаслідок війни з Росією забруднена вибухонебезпечними предметами. Повне розмінування країни коштуватиме десятки мільярдів доларів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова першого заступника міністра внутрішніх справ Євгенія Єніна в ефірі телемарафону.

"Всього потенційно небезпечних територій залишається 174 тисячі квадратних кілометрів, а це близько 30% від загальної площі нашої держави. Найбільш забрудненими вибухонебезпечними предметами є ті території, які перебували під російською окупацією. Російські терористи продовжують обстрілювати українські міста і селища, тому це все негативним чином впливає на тривалість гуманітарного розмінування", - пояснив Єнін.

Перший заступник голови МВС відзначив, що ДСНС й вибухотехніки Нацполіції продовжують оперативно розміновувати звільнені території. Україна вкладає величезні людські й матеріальні ресурси для цього, також частково з цим допомагають й міжнародні партнери.

"Уряд вже в третє приймав рішення про збільшення кількості піротехніків ДСНС, а це і процес їх підготовки, і підвищення заробітної плати і залучення дороговартісної техніки для гуманітарного розмінування. Загалом, йдеться про десятки мільярдів доларів, які потрібно витратити на виявлення та знешкодження вибухонебезпечних предметів», - відзначив Євгеній Єнін.

За словами першого заступника голови МВС, під час розмінування вже загинули близько 50 піротехніків, ще 100 - отримали поранення.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, Росія "побудувала" в Україні найбільше у світі мінне поле, площа якого перевищує площу Британії.

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