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Треть территорий загрязнена. В МВД объяснили, сколько будет стоить разминирование Украины

Фото: Евгений Енин, первый заместитель министра МВД (mvs.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Почти треть территории Украины в результате войны с Россией загрязнена взрывоопасными предметами. Полное разминирование страны обойдется в десятки миллиардов долларов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова первого замминистра внутренних дел Евгения Енина в эфире телемарафона.

"Всего потенциально опасных территорий остается 174 тысячи квадратных километров, а это около 30% от общей площади нашего государства. Наиболее загрязненными взрывоопасными предметами являются те территории, которые находились под российской оккупацией. Российские террористы продолжают обстреливать украинские города и поселки, поэтому это все негативным образом влияет на продолжительность гуманитарного разминирования", - пояснил Енин.

Первый замглавы МВД отметил, что ГСЧС и взрывотехники Нацполиции продолжают оперативно разминировать освобожденные территории. Украина вкладывает огромные человеческие и материальные ресурсы для этого, также частично с этим помогают и международные партнеры.

"Правительство уже в третий раз принимало решение об увеличении количества пиротехников ГСЧС, а это и процесс их подготовки, и повышение заработной платы и привлечение дорогостоящей техники для гуманитарного разминирования. В общем, речь идет о десятках миллиардов долларов, которые нужно потратить на выявление и обезвреживание взрывоопасных предметов", - отметил Евгений Енин.

По словам первого заместителя главы МВС, во время разминирования уже погибли около 50 пиротехников, еще 100 - получили ранения.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Россия "построила" в Украине самое большое в мире минное поле, площадь которого превышает площадь Британии.

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