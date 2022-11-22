UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Третина Хмельницького залишиться без світла: названо причину

Фото: третина Хмельницького залишиться без світла (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У вівторок, 22 листопада, увечері у Хмельницькому та області розпочнеться масове відключення світла. Воно пов'язане з ремонтними роботами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Хмельницькобленерго".

"Сьогодні, о 17:00, відбудеться аварійний виведення у ремонт лінії 110 кВ. В результаті буде знеструмлено третину Хмельницького (мікрорайони Гречани, Озерна, Заріччя), Красилівську та Старокостянтинівську громади", - зазначають у компанії.

Там також попросили мешканців міста поставитися до таких відключень з розумінням, оскільки енергетики роблять усе можливе для того, щоб відновити електропостачання.

У "Хмельницькобленерго" додають, що через атаки росіян живлення області забезпечується за резервними схемами електромереж, тому можливе зниження рівня напруги в будинках.

Нагадаємо, раніше в "Укренерго" наголошували, що нині в Україні спостерігається дефіцит виробництва електроенергії, тому необхідно застосовувати погодинні відключення світла.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Хмельницькийвимкнення світлаЕлектроенергіяХмельницкая область