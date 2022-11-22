Треть Хмельницкого останется без света: названа причина

"Сегодня, в 17:00, состоится аварийный вывод в ремонт линии 110 кВ. В результате будет обесточена треть Хмельницкого (микрорайоны Гречаны, Озерная, Заречье), Красиловскую и Староконстантиновскую общины", - отмечают в компании.

Там также попросили жителей города отнестись к таким отключениям с пониманием, поскольку энергетики делают все возможное для того, чтобы восстановить электроснабжение.

В "Хмельницкоблэнерго" добавляют, что из-за атак россиян питание области обеспечивается по резервным схемам электросетей, поэтому возможно снижение уровня напряжения в домах.