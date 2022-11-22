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Треть Хмельницкого останется без света: названа причина

Фото: треть Хмельницкого останется без света (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Во вторник, 22 ноября, вечером в Хмельницком и области начнется массовое отключение света. Оно связано с ремонтными работами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Хмельницкоблэнерго".

"Сегодня, в 17:00, состоится аварийный вывод в ремонт линии 110 кВ. В результате будет обесточена треть Хмельницкого (микрорайоны Гречаны, Озерная, Заречье), Красиловскую и Староконстантиновскую общины", - отмечают в компании.

Там также попросили жителей города отнестись к таким отключениям с пониманием, поскольку энергетики делают все возможное для того, чтобы восстановить электроснабжение.

В "Хмельницкоблэнерго" добавляют, что из-за атак россиян питание области обеспечивается по резервным схемам электросетей, поэтому возможно снижение уровня напряжения в домах.

Напомним, ранее в "Укрэнерго" подчеркивали, что в настоящее время в Украине наблюдается дефицит производства электроэнергии, поэтому необходимо применять почасовые отключения света.

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Хмельницкийвимкнення світлаЭлектроэнергияХмельницкая область