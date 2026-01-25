Третина боїв під Покровськом: Генштаб оновив зведення

Станом на 16:00 25 січня 2026 року на фронті відбулося 66 бойових зіткнень.

Російські війська продовжують обстріли та авіаудари по населених пунктах у Чернігівській і Сумській областях, зокрема по Карповичах, Залізному Мості, Леонівці, Кучерівці, Білій Березі та інших.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив спробу наступу та два авіаудари, скинувши три авіабомби, а також 45 разів обстріляв населені пункти та позиції українських підрозділів.

На Південно-Слобожанському напрямку противник тричі атакував райони Приліпки, Стариці та Ізбицького.

На Куп’янському напрямку відбулося чотири боєзіткнення, ворог намагається наступати в бік Піщаного та Петропавлівки.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили десять атак в районах Сергіївки, Дробишевого, Колодязів, Новоселівки та Зарічного, одна атака триває.

На Слов’янському напрямку боєзіткнень не зафіксовано.

На Краматорському напрямку триває бій біля Оріхово-Василівки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив шість атак поблизу Плещіївки, Клебан-Бика, Щербинівки, Костянтинівки та Софіївки, одна атака триває.

На Покровському напрямку російські війська 24 рази намагалися просунутися до українських позицій поблизу Шахового, Дорожнього, Родинського, Котлиного, Удачного, Молодецького, Філії та Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку ворог атакував чотири рази у Зеленому Гаю, Вербовому, Красногірському та в бік Нового Запоріжжя.

На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбили дев’ять атак у Солодкому, Гуляйполі, Дорожнянці та у бік Варварівки, Зеленого і Прилук. Крім того, ворожа авіація завдала ударів по Зеленому, Різдвянці, Новому Полі та Зірниці.

На Оріхівському напрямку тривають бої біля Плавнів та Степового, а на Придніпровському напрямку українські сили відбили атаку в напрямку Антонівського мосту.

На інших напрямках суттєвих змін не зафіксовано. Українські війська продовжують виснажувати ворога вздовж усієї лінії фронту та у тилу, зберігаючи контроль над ключовими позиціями.