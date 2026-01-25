Треть боев под Покровском: Генштаб обновил сводку

Силы обороны Украины в течение суток отбили многочисленные атаки российских войск на разных участках фронта. Интенсивные обстрелы и попытки наступления держат линию фронта под постоянным напряжением.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.
По состоянию на 16:00 25 января 2026 года на фронте произошло 66 боевых столкновений.
Российские войска продолжают обстрелы и авиаудары по населенным пунктам в Черниговской и Сумской областях, в частности по Карповичах, Железном Мосту, Леоновке, Кучеровке, Белой Березе и других.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил попытку наступления и два авиаудара, сбросив три авиабомбы, а также 45 раз обстрелял населенные пункты и позиции украинских подразделений.
На Южно-Слобожанском направлении противник трижды атаковал районы Прилепки, Старицы и Избицкого.
На Купянском направлении произошло четыре боестолкновения, враг пытается наступать в сторону Песчаного и Петропавловки.
На Лиманском направлении украинские воины отбили десять атак в районах Сергеевки, Дробышево, Колодязов, Новоселовки и Заречного, одна атака продолжается.
На Славянском направлении боестолкновений не зафиксировано.
На Краматорском направлении продолжается бой возле Орехово-Васильевки.
На Константиновском направлении враг совершил шесть атак вблизи Плещеевки, Клебан-Быка, Щербиновки, Константиновки и Софиевки, одна атака продолжается.
На Покровском направлении российские войска 24 раза пытались продвинуться к украинским позициям вблизи Шахматного, Дорожного, Родинского, Котлиного, Удачного, Молодецкого, Филиала и Новопавловки.
На Александровском направлении враг атаковал четыре раза в Зеленом Гаю, Вербовом, Красногорском и в сторону Нового Запорожья.
На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили девять атак в Сладком, Гуляйполе, Дорожнянке и в сторону Варваровки, Зеленого и Прилук. Кроме того, вражеская авиация нанесла удары по Зеленому, Рождественке, Новому Поле и Зарнице.
На Ореховском направлении продолжаются бои у Плавней и Степного, а на Приднепровском направлении украинские силы отбили атаку в направлении Антоновского моста.
На других направлениях существенных изменений не зафиксировано. Украинские войска продолжают истощать врага вдоль всей линии фронта и в тылу, сохраняя контроль над ключевыми позициями.
По данным Генерального штаба, с начала полномасштабной войны Россия понесла около 1 234 040 потерь среди личного состава.
За минувшие сутки российские войска потеряли 1020 человек.
Кроме того, украинские защитники уничтожили два танка, одну боевую бронированную машину, 32 артиллерийские установки, одну реактивную систему залпового огня, три средства противовоздушной обороны, 15 ракет, 847 оперативно-тактических беспилотников и 115 единиц автомобильной техники противника.