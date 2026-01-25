Треть боев под Покровском: Генштаб обновил сводку

По состоянию на 16:00 25 января 2026 года на фронте произошло 66 боевых столкновений.

Российские войска продолжают обстрелы и авиаудары по населенным пунктам в Черниговской и Сумской областях, в частности по Карповичах, Железном Мосту, Леоновке, Кучеровке, Белой Березе и других.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил попытку наступления и два авиаудара, сбросив три авиабомбы, а также 45 раз обстрелял населенные пункты и позиции украинских подразделений.

На Южно-Слобожанском направлении противник трижды атаковал районы Прилепки, Старицы и Избицкого.

На Купянском направлении произошло четыре боестолкновения, враг пытается наступать в сторону Песчаного и Петропавловки.

На Лиманском направлении украинские воины отбили десять атак в районах Сергеевки, Дробышево, Колодязов, Новоселовки и Заречного, одна атака продолжается.

На Славянском направлении боестолкновений не зафиксировано.

На Краматорском направлении продолжается бой возле Орехово-Васильевки.

На Константиновском направлении враг совершил шесть атак вблизи Плещеевки, Клебан-Быка, Щербиновки, Константиновки и Софиевки, одна атака продолжается.

На Покровском направлении российские войска 24 раза пытались продвинуться к украинским позициям вблизи Шахматного, Дорожного, Родинского, Котлиного, Удачного, Молодецкого, Филиала и Новопавловки.

На Александровском направлении враг атаковал четыре раза в Зеленом Гаю, Вербовом, Красногорском и в сторону Нового Запорожья.

На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили девять атак в Сладком, Гуляйполе, Дорожнянке и в сторону Варваровки, Зеленого и Прилук. Кроме того, вражеская авиация нанесла удары по Зеленому, Рождественке, Новому Поле и Зарнице.

На Ореховском направлении продолжаются бои у Плавней и Степного, а на Приднепровском направлении украинские силы отбили атаку в направлении Антоновского моста.

На других направлениях существенных изменений не зафиксировано. Украинские войска продолжают истощать врага вдоль всей линии фронта и в тылу, сохраняя контроль над ключевыми позициями.