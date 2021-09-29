Более трети переболевших COVID-19 не имеют антител, - ученые США

Отмечается, что все лица, которые вакцинировались препаратами Pfizer, или же Moderna - получили антитела после болезни. Однако, это не касается людей с недостаточным иммунитетом.

Согласно данным исследования Университета Рокфеллера, оказалось, что люди, которые переболели коронавирусом, а затем - вакцинировались, могут получить "гибридный", или же "суперимунитет", который распознает большинство, или же все штаммы COVID-19.

Как сообщают в университете Раш, лица, которые перенесли коронавирус, но во время вакцинации не имели антител к болезни - имеют идентичный уровень иммунитета после прививки, как и у людей, которые не болели COVID-19.

В конце концов, ученые предостерегают от попытки выработать иммунитет самостоятельно через инфицирование.