Уже третьему экс-нардепу объявили подозрение из-за компенсации на жилье

Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) сообщили еще одному народному депутату Украины VIII созыва о подозрении в незаконном получении 367 тыс. гривен компенсации за жилье в Киеве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Кроме того, экс-депутату инкриминировалось совершение еще одного преступления - а именно внесение недостоверных сведений в декларации за 2016-2017 годы.



Так, следствием установлено, что бывший народный депутат из конца 2016 года проживал в собственной квартире в Киеве. Несмотря на это, он продолжал получать компенсацию за якобы выплачиваемую стоимость аренды номера в гостинице "Киев". За февраль 2018 года - август 2019 года экс-депутат незаконно получил 367 тыс. гривен выплат.



Кроме того, установлено, что бывший депутат в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2016 год сознательно не отметил фактическое приобретение в собственность вышеуказанной квартиры, стоимость которой достигает около 10,91 млн гривен (недвижимость зарегистрировано на близкого человека) и дорогостоящих предметов быта. А в декларации по 2017 год бывший народный избранник не указал 5,24 млн грн доходов и расходов в размере 5,19 млн грн в связи с приобретением квартиры.



Бывшему нардепу инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ст. 366-1 (Декларирование недостоверной информации) и ч. 2 ст. 364 УК Украины (Злоупотребление властью или служебным положением).



Ранее антикоррупционные органы объявили подозрение двум бывшим нардепам, которые незаконно получали компенсации на жилье в Киеве.

РБК-Украина писало, что по данным СМИ, одним из депутатов является Дмитрий Колесников, который входил во фракцию "Оппозиционного блока".