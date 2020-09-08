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Треть зарегистрированных переселенцев проживает в ОРДЛО, - Резников

Киев, Вторник 08 сентября 2020 11:29
Треть зарегистрированных переселенцев проживает в ОРДЛО, - Резников
Фото: Алексей Резников (facebook.com/alex reznikoff)
Автор: РБК-Украина

На сегодня третья часть из полутора миллиона зарегистрированных переселенцев проживает в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Речь идет об около 500 тысяч граждан Украины.

Об этом в интервью "Фактам" рассказал вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

По его словам, Украина должна выплачивать пенсию всем своим пенсионерам.

"Но я сейчас вынужден исходить из данностей, которые есть, и вынужден их приоритезировать. Так вот, из полутора миллионов подшефных нашего министерства 500 тысяч живут в ОРДЛО и их интересует только пенсия", - отметил Резников.

Он добавил, что после завершения карантина с возобновлением работы КПВВ за пенсиями приедут порядка 272 тысяч человек.

"Около 3-3,5 миллиардов гривен в месяц составляют плановые выплаты тем, кто сегодня находится на неподконтрольных территориях", - отметил Резников.

Он также подчеркнул, что в большая часть переселенцев, которые остаются в ОРДЛО, - пенсионеры, которым негде жить на подконтрольной Украине территории. Фактически, эта категория не является переселенцами.

"Юридически - да, практически же - нет. Мы закрываем на это глаза", - сказал вице-премьер.

Напомним, Кабинет министров Украины запретил прекращать выплаты переселенцам во время карантина.

Ранее глава Луганской ОГА Сергей Гайдай высказался за прекращение экономической блокады оккупированного Донбасса. Позже он уточнил, что поддерживает снятие блокады после прекращение боевых действий.

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