ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Третина зареєстрованих переселенців проживає в ОРДЛО, - Резніков

Київ, Вівторок 08 вересня 2020 11:29
Третина зареєстрованих переселенців проживає в ОРДЛО, - Резніков
Фото: Олексій Резніков (facebook.com/alex reznikoff)
Автор: РБК-Україна

На сьогодні третя частина з півтора мільйона зареєстрованих переселенців проживає в окремих районах Донецької і Луганської областей. Мова йде про близько 500 тисяч громадян України.

Про це в інтерв'ю "Фактам" розповів віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

За його словами, Україна має виплачувати пенсію всім своїм пенсіонерам.

"Але зараз я змушений виходити з даностей, які є, і змушений їх пріорітезувати. Так от, з півтора мільйонів підшефних нашого міністерства 500 тисяч живуть у ОРДЛО й їх цікавить тільки пенсія", - зазначив Рєзніков.

Він додав, що після завершення карантину з відновленням роботи КПВВ за пенсіями приїдуть близько 272 тисяч осіб.

"Близько 3-3,5 мільярдів гривень на місяць складають планові виплати тим, хто сьогодні знаходиться на підконтрольних територіях", - зазначив Рєзніков.

Він також підкреслив, що більша частина переселенців, які залишаються в ОРДЛО, - пенсіонери, яким ніде жити на підконтрольній Україні території. Фактично, ця категорія не є переселенцями.

"Юридично - так, практично ж - ні. Ми закриваємо на це очі", - сказав віце-прем'єр.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України заборонив припиняти виплати переселенцям під час карантину.

Раніше голова Луганської ОДА Сергій Гайдай висловився за припинення економічної блокади окупованого Донбасу. Пізніше він уточнив, що підтримує зняття блокади після припинення бойових дій.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика переселенцыАлексей РезниковОРДЛО
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся