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Треть украинцев вообще не имеют сбережений

Новости » Экономика     05.11.2019 - 22:22
Треть украинцев вообще не имеют сбережений
Фото: кошелек с деньгами (Виталий Носач, РБК-Украина)

Небольшое число украинцев смогут прожить в случае потери источников дохода

В настоящее время треть жителей Украины (35%) не имеют сбережений "на черный день". Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group

По данным опроса, еще треть имеют сбережения, которых хватит на срок до двух месяцев: меньше, чем на месяц (10%), на месяц (12%) и на два месяца (11%).

На срок от трех до шести месяцев хватит сбережений 11% украинцев, а 3% рассчитывают на то, что им хватит сбережений более чем на 7 месяцев.

Почти пятая часть респондентов (17%) не смогли оценить на какое время им хватит сбережений в случае потери имеющихся источников доходов.

Треть украинцев вообще не имеют сбережений

rb.com.ua

Опрос проводился в период с 7 по 16 сентября 2019 года среди 2001 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса - личное формализованное интервью (face-to-face). Максимальная погрешность выборки - 2,2%.

Отметим, по данным опроса Research & Branding Group, за последние три года треть украинцев (31%) оказывались в ситуации, когда более трех месяцев не имели работы или занимались ее поиском, тогда как две трети жителей Украины (64%) в такой ситуации не оказывались.

Напомним, по данным опроса компании Research & Branding Group, подавляющее большинство работающих украинцев (83%) заняты на одной постоянной работе, каждый десятый (11%) работает на одной постоянной и одной дополнительной работе.

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