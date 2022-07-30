Треть украинцев без работы: когда улучшится ситуация на рынке труда

НБУ ожидает, что уровень безработицы немного упадет лишь в 2024 году - до 18,2%.

По оценкам НБУ, несмотря на усилия предприятий по содержанию работников, война обусловила неслыханный до сих пор скачок уровня безработицы (около 35%).

Из-за глубокого спада экономической активности и миграции вследствие рисков безопасности в прифронтовых регионах значительная часть населения потеряла работу. С другой стороны, незначительный финансовый запас прочности заставлял домохозяйства активно искать работу. Уровень безработицы значительно вырос и в результате выбытия части населения из рабочей силы прежде всего из-за того, что вынужденные мигранты, как в пределах страны, так и за рубеж, часто не ставили поиск работы как основный приоритет.

"Впрочем, если бы мигранты оставались в Украине и активно искали работу, уровень безработицы вырос бы еще больше", - отметили в НБУ. Сдерживала наращивание безработицы также мобилизация в ряды защитников Украины.

До конца года уровень безработицы сократится с пиковых значений во II квартале 2022 года благодаря восстановлению экономики и увеличению спроса на рабочую силу, прогнозируют в НБУ.

"Впрочем, как и в других странах (например, в бывшей Югославии), даже после окончания активных боевых действий, безработица будет снижаться медленно и останется на более высоких уровнях, чем раньше, из-за долгосрочных последствий войны", - отметили в НБУ.