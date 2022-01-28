Ситуация на рынке труда ухудшится: НБУ обновил прогноз по безработице

Национальный банк Украины (НБУ) обновил прогноз уровня безработицы в Украине по методологии Международной организации труда. Прогноз на 2022 год ухудшен с 8,6% до 9,1%, на 2023 год с 8,6% до 8,9%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Инфляционный отчет " Национального банка Украины (январь 2022 года).

По оценкам НБУ, в 2021 году уровень достиг 9,8% (прогнозировалось 9,4%).

Как отмечается в отчете, дальнейший рост экономики, улучшение деловых ожиданий предприятий будет стимулировать увеличение спроса на рабочую силу на прогнозном горизонте.

В частности, согласно результатам опросов относительно деловых ожиданий в IV квартале о планах увеличивать количество работников в 2022 году сообщило большинство предприятий. Поддерживать рынок труда будет и продолжение вакцинации, что повысит уверенность бизнеса относительно отсутствия в будущем карантинных ограничений. Как следствие уровень безработицы снизится до 9,1% в 2022 году и в дальнейшем будет постепенно приближаться к своему нейтральному уровню (8,5%), прогнозируют в НБУ.

"Впрочем, это продлится дольше, чем ожидалось, из-за усиления диспропорций на рынке труда, более длительных эффектов пандемии на участие в рабочей силе и более слабый, чем предыдущий, прогноз восстановления экономики", - говорится в документе.