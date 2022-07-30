Третина українців без роботи: коли покращиться ситуація на ринку праці

НБУ очікує, що рівень безробіття трохи впаде лише у 2024 році - до 18,2%.

За оцінками НБУ, попри зусилля підприємств з утримання працівників, війна зумовила нечуваний досі стрибок рівня безробіття (близько 35%).

Через глибокий спад економічної активності та міграцію унаслідок безпекових ризиків у прифронтових регіонах значна частина населення втратила роботу. З іншого боку, незначний фінансовий запас міцності змушував домогосподарства активно шукати роботу. Рівень безробіття значно зріс й унаслідок вибуття частини населення з робочої сили передусім через те, що вимушені мігранти, як у межах країни, так і за кордон, часто не мали пошук роботи за основний пріоритет.

"Утім, якби мігранти залишалися в Україні та активно шукали роботу, рівень безробіття зріс би ще більше", - зазначили в НБУ. Стримувала нарощення безробіття також мобілізація до лав захисників України.

До кінця року рівень безробіття скоротиться з пікових значень у ІІ кварталі 2022 року завдяки відновленню економіки та збільшенню попиту на робочу силу, прогнозують в НБУ.

"Утім, як і в інших країнах (наприклад, колишньої Югославії), навіть після закінчення активних бойових дій, безробіття знижуватиметься повільно та залишатиметься на вищих рівнях, ніж раніше, через довгострокові наслідки війни", - зазначили в НБУ.