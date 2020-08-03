Только треть украинцев поддержали дистанционное обучение во время карантина

Положительно относятся к введению дистанционного обучения в связи с пандемией нового коронавируса 32,3% граждан Украины. Против решения правительства выступают 49,7% украинцев.

Об этом свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова.

Самыми существенными проблемами, с которыми столкнулись граждане в связи с переходом на дистанционное обучение, является снижение уровня успеваемости детей (26%), недостаток внимания учителей к потребностям детей во время обучения (22%) и технические проблемы: плохое качество Интернета (21%) или отсутствие устройств для онлайн-обучения (19%).

О нехватке технических средств заявляют около 20-30% граждан в небольших городах (до 100 тысяч жителей).

Исследование проведено Центром Разумкова совместно с фондом "Демократические инициативы" с 3 по 9 июля 2020 года среди 2022 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Опрос проведен методом интервью лицом к лицу. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Отметим, Национальный банк прогнозирует, что возвращение к жесткому карантину в Украине уже не состоится, несмотря на так называемую "вторую волну" COVID-19.

Напомним, министр экономики Игорь Петрашко сказал в интервью РБК-Украина, что правительство Украины отдает предпочтение точечному реагированию на вспышки эпидемии в случае второй волны COVID-19 и полного закрытия бизнеса не планируется.