Лише третина українців підтримали дистанційну освіту під час карантину

Позитивно ставляться до запровадження дистанційної освіти у зв’язку з пандемією нового коронавірусу 32,3% громадян України. Проти рішення уряду виступають 49,7% українців.

Про це свідчать дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова.

Найістотнішими проблемами, з якими стикнулися громадяни у зв’язку із переходом на дистанційне навчання, є зниження рівня успішності дітей (26%), брак уваги учителів до потреб дітей під час навчання (22%) та технічні проблеми: погана якість Інтернету (21%) чи відсутність пристроїв для онлайн-навчання (19%).

Про брак технічних засобів зазначають близько 20-30% громадян у невеликих містах (до 100 тисяч мешканців).

Дослідження проведене Центом Разумкова спільно з фондом "Демократичні ініціативи" з 3 по 9 липня 2020 року серед 2022 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Опитування проведено методом інтерв’ю "обличчям до обличчя. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Відзначимо, Національний банк прогнозує, що повернення до жорсткого карантину в Україні вже не відбудеться, незважаючи на так звану "другу хвилю" COVID-19.

Нагадаємо, міністр економіки Ігор Петрашко сказав в інтерв’ю РБК-Україна, що уряд України надає перевагу точковому реагуванню на спалахи епідемії у разі другої хвилі COVID-19 і повного закриття бізнесу не планується