НБУ прогнозирует отказ от идеи возврата жесткого карантина

Фото: карантин в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

Ограничения не будут касаться запрета для большинства секторов экономики

Экономическая активность во втором полугодии 2020 года оживится, несмотря на продление адаптивного карантина. Значительное количество карантинных ограничений уже отменено, однако в зависимости от эпидемиологического состояния на региональном уровне сохраняются отдельные запреты.

Об этом говорится в "Инфляционном отчете" НБУ за июль.

"Оставшиеся ограничения не будут предусматривать запрет для большинства видов экономической деятельности, а будут действовать только в формате требований к усиленному уровню эпидемиологических мероприятий во взаимодействии с потребителем. Соответственно они уже не будут основным фактором ограничения деловой активности", - отмечается в обзоре.

Как отмечается в документе, к полноценной работе уже вернулась большинство предприятий сектора услуг, который больше всего пострадал во время коронакризиса. Ситуация на рынке труда хотя и остается хуже докризисной, но демонстрирует признаки стабилизации. Кроме того, стимулирующие меры НБУ, кредитные каникулы, налоговые льготы и расширение бюджетного пособия по безработице дополнительно поддержали бизнес-активность и частное потребление.

Напомним, министр экономики Игорь Петрашко сказал в интервью РБК-Украина, что правительство Украины отдает предпочтение точечному реагированию на вспышки эпидемии в случае второй волны COVID-19 и полного закрытия бизнеса не планируется.

Отметим, первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что экономику Украины необходимо запускать, поскольку процессы могут принять необратимый характер.