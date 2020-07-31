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НБУ прогнозирует отказ от идеи возврата жесткого карантина

Киев, Пятница 31 июля 2020 14:42
НБУ прогнозирует отказ от идеи возврата жесткого карантина
Фото: карантин в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Ограничения не будут касаться запрета для большинства секторов экономики

Экономическая активность во втором полугодии 2020 года оживится, несмотря на продление адаптивного карантина. Значительное количество карантинных ограничений уже отменено, однако в зависимости от эпидемиологического состояния на региональном уровне сохраняются отдельные запреты.

Об этом говорится в "Инфляционном отчете" НБУ за июль.

"Оставшиеся ограничения не будут предусматривать запрет для большинства видов экономической деятельности, а будут действовать только в формате требований к усиленному уровню эпидемиологических мероприятий во взаимодействии с потребителем. Соответственно они уже не будут основным фактором ограничения деловой активности", - отмечается в обзоре.

Как отмечается в документе, к полноценной работе уже вернулась большинство предприятий сектора услуг, который больше всего пострадал во время коронакризиса. Ситуация на рынке труда хотя и остается хуже докризисной, но демонстрирует признаки стабилизации. Кроме того, стимулирующие меры НБУ, кредитные каникулы, налоговые льготы и расширение бюджетного пособия по безработице дополнительно поддержали бизнес-активность и частное потребление.

Напомним, министр экономики Игорь Петрашко сказал в интервью РБК-Украина, что правительство Украины отдает предпочтение точечному реагированию на вспышки эпидемии в случае второй волны COVID-19 и полного закрытия бизнеса не планируется.

Отметим, первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что экономику Украины необходимо запускать, поскольку процессы могут принять необратимый характер.

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