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Почти треть прокуроров отсеяли на первом этапе переаттестации

Новости » Общество    24.10.2019 - 13:25
Почти треть прокуроров отсеяли на первом этапе переаттестации
Фото: переаттестация прокуроров (facebook.com/o.lemenov)

По итогам тестов на знание законодательства отсеяли 29% прокуроров

По итогам первого этапа переаттестации отсеяли 29% прокуроров. Об этом в Facebook сообщил глава аттестационной комиссии Александр Леменов.

По его словам, по итогам тестирования на знание законодательства среди претендентов на работу в Офисе генпрокурора из 1088 прокуроров дальше прошли 774. Не сдали экзамен 197, не явились 117. Отсев составил 29%.

Почти треть прокуроров отсеяли на первом этапе переаттестации

Напомним, ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура Украины в рамках реформы уволит 218 прокуроров, которые отказались от переаттестации. Кроме того, будут уволены и прокуроры, которые подали заявление на прохождение аттестации не по форме, которая предполагает, что на собеседовании могут быть использованы анонимки на них.

Генпрокурор Руслан Рябошапка ранее также заявлял, что в результате реформы прокуратуры уволенные ранее прокуроры могут восстановиться из-за недостатков закона "Об очищении власти". По его словам, в ходе переаттестации количество прокуроров будет сокращено на 25-30 процентов. Кроме того, предполагается введение периодической проверки добропорядочности в отношении прокуроров.

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