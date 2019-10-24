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Майже третину прокурорів відсіяли на першому етапі переатестації

Новини » Суспільство    24.10.2019 - 13:25
Майже третину прокурорів відсіяли на першому етапі переатестації
Фото: переатестація прокурорів (facebook.com/o.lemenov)

За підсумками тестів на знання законодавства відсіяли 29% прокурорів

За підсумками першого етапу переатестації відсіяли 29% прокурорів. Про це у Facebook повідомив голова атестаційної комісії Олександр Лємєнов.

За його словами, за підсумками тестування на знання законодавства серед претендентів на роботу в Офісі генпрокурора з 1088 прокурорів далі пройшли 774. Не здали іспит 197, не з'явилися 117. Відсів склав 29%.

Майже третину прокурорів відсіяли на першому етапі переатестації

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Генеральна прокуратура України в рамках реформи звільнить 218 прокурорів, які відмовилися від переатестації. Крім того, будуть звільнені і прокурори, які подали заяви на проходження атестації не за формою, яка передбачає, що на співбесіді можуть бути використані анонімки на них.

Генпрокурор Руслан Рябошапка раніше також заявляв, що в результаті реформи прокуратури звільнені раніше прокурори можуть відновитися через недоліки закону "Про очищення влади". За його словами, в ході переатестації кількість прокурорів буде скорочено на 25-30 відсотків. Крім того, передбачається запровадження періодичної перевірки доброчесності щодо прокурорів.

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